Минобороны: ВС РФ отбили атаку под Херсоном Конашенков сообщил, что ВС РФ отбили атаку ВСУ под Херсоном

Фото: Станислав Красильников/ТАС

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 15 октября сообщил, что ВСУ предприняли попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате все атаки были отражены, подчеркнул он. Конашенков рассказал, что на Николаево-Криворожском направлении российские войска ликвидировали 120 украинских военнослужащих, а также уничтожили 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец, — отметил представитель Минобороны.

Также Конашенко рассказал, что в районе Двуречного в Харьковской области была сорвана переправа украинской ротной тактической группы через реку Оскол. Российская артиллерия нанесла удары, которые привели к уничтожению четырех бронеавтомобилей, двух пикапов и к ликвидации 30 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР. Как сказал Конашенков, в результате огневого поражения российскими войсками украинские подразделения были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

На Купянском направлении ВСУ наступательных действий не вели.