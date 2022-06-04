ВС РФ уничтожили центр артподготовки ВСУ в Сумской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар ракетами воздушного базирования по центру артподготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны России в своем Telegram-аккаунте. Отмечается, что в нем зарубежные инструкторы обучали украинских бойцов управлению гаубицами М777 калибра 155-мм.

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные ударом высокоточных ракет также уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе села Дачное в Одесской области.

Накануне военное ведомство опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-2 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.