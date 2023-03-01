Минобороны впервые показало работу «Бумеранга» с VR-очками в ходе СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ впервые показало применение дрона-камикадзе «Бумеранг» с VR-очками в ходе военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Беспилотник может лететь со скоростью до 170 км/ч и обладает высокой маневренностью.

В отличие от обычных коптеров, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев, — сообщили в Минобороны.

Оператор управляет дроном при помощи VR-очков: он определяет цель для уничтожения. В это время помощник оператора запускает БПЛА и отслеживает направление его полета — это делается для того, чтобы ориентировать оператора и корректировать его работу.

Дрон «Бумеранг» имеет простую конструкцию: четыре винта, четыре небольших двигателя, массивная аккумуляторная батарея и главный элемент — специальная емкость, которую заполняют поражающими элементами, начиняют пластидом и снаряжают взрывателем.

Ранее Минобороны РФ показало видео работы гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО. На кадрах расчеты орудий совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам, а после поражения целей — покидают позиции.