Минобороны возведет в Мариуполе микрорайон на тысячу квартир Минобороны осенью 2022 года сдаст в Мариуполе новый микрорайон из 12 пятиэтажек

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Мариуполь

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил, что осенью 2022 года военное ведомство сдаст в Мариуполе новый жилой микрорайон. Он будет состоять из 12 пятиэтажек более чем на тысячу квартир, сообщает РИА Новости.

Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя, — отметили в военном ведомстве.

В настоящее время на стройке, площадь которой составит 115 гектаров, задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники. На месте застройки уже провели сплошное разминирование.

Ранее стало известно, что председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман заявил: на полное восстановление Мариуполя потребуется от трёх до пяти лет. Он добавил, что микрорайоны города получили серьёзные повреждения в результате боев. Он сравнил ситуацию с восстановлением города Грозный.