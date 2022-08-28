Минобороны: ВКС России уничтожили цеха по ремонту украинских вертолетов

Воздушно-космические силы РФ поразили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где происходил ремонт вертолетов украинской авиации, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Вместе с тем, за сутки были разбиты три пункта управления ВСУ, включая 54-ую механизированную бригаду ВСУ в районе Курахово, ДНР.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры боевого вылета вертолетов МИ-28Н и групп огневой поддержки армейской авиации на Украине, в ходе которого были выведены из строя опорные пункты и бронетехника ВСУ. На видео демонстрируются взлет машин, движение к месту ведения огня и непосредственно удары по целям.

Кроме того, ВКС России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 95-й бригады украинских десантников в городе Славянске в ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что в результате обстрела было уничтожено до 150 солдат ВСУ и 10 единиц техники.