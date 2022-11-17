Минобороны: ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия под Днепром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сверхзвуковой самолёт Ту-22

Воздушно-космические силы России уничтожили цеха оборонного предприятия ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, именно там производились ракетные двигатели и топливо для украинских военных.

Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ, — отметил Конашенков.

Помимо этого он заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем Украины, были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где выпускали электронные запчасти и компоненты для средств радиоэлектронной борьбы и реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее Конашенков уже докладывал, что российские военные уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где осуществлялось обслуживание американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины.