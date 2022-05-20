Минобороны РФ отчиталось об уничтожении техники и живой силы ВСУ Минобороны: ВКС России уничтожили более 280 украинских националистов

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Российская авиация нанесла удары по трём пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, которые опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства, в результате ударов «уничтожены более 280 националистов», 59 единиц военной техники выведены из строя.

В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники, — сказал он.

Конашенков отметил, что за последние сутки российские военнослужащие высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего. Он добавил, что российские средства ПВО сбили в воздухе 10 украинских беспилотников.

Также ВКС России высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Барвенково в Харьковской области.

Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили дивизион ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области, а также подразделение ЗРК «Бук-М1» близ Славяногорска в ДНР.