Минобороны: ВКС России уничтожили 53 района скопления бойцов ВСУ

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Российская авиация уничтожила два пункта управления и 53 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, были ликвидированы более 300 военнослужащих Украины и 50 единиц техники.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ <...>. Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ, — заявил генерал-майор.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.