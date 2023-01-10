Минобороны: ВКС России сбили три украинских Су-25

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Летчики ВКС России сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Средствами ПВО за прошедшие сутки уничтожены 10 беспилотников ВСУ в ДНР и ЛНР.

Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные также уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», боевую машину РСЗО «Ураган», две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре самоходные артустановки «Krab» и три буксируемые гаубицы Д-20.

В Минобороны также отметили, что ВСУ понесли потери в живой силе на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. В общей сложности уничтожено около 120 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что штурмовые подразделения продвигаются на Угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов Тихоокеанского флота ВМФ России. Зенитчики морской пехоты ТОФ ведут успешную борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, летающими на малых высотах.