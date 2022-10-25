Минобороны: ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29

Фото: Министерство обороны РФ

Су-35

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка Луганской Народной Республики, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сводке министерства.

Помимо этого, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР. Кроме того, уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, добавил представитель ведомства.

24 октября Вооруженные силы России отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении, о чем сообщил Конашенков. По его словам, украинские военные пытались атаковать населенные пункты Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области, однако ответным огнем они были отброшены на исходные позиции. В итоге убиты более 25 бойцов ВСУ.