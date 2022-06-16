Минобороны: ВКС России уничтожили пункты управления ВСУ под Харьковом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащие ВС РФ

Воздушно-космические силы России ударом высокоточных ракет поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины и станцию РЭБ в Харьковской области, сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что российские снаряды также поразили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» и машину РСЗО «Ураган».

В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области, — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показано, как работает в ходе спецоперации на Украине боевой расчёт комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин». Комплекс способен подавить источники связи и интернета на позициях противника, не нарушив гражданскую инфраструктуру.