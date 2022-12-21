Минобороны: ВКС РФ уничтожили нефтехранилище под Харьковом

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Воздушно-космические силы России уничтожили нефтехранилище вблизи населенного пункта Андреевка в Харьковской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, именно этот объект снабжал военную технику ВСУ топливом.

В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ, — сказал Конашенков.

По его словам, ВКС России в ДНР сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Красногоровка, а также вертолет Ми-8 в районе Артемовска. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР, а также перехватили два снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу, Харьков и Николаев до конца 2023 года. Он предположил, что киевские власти будут усиленно предлагать мир, пытаясь отстоять хотя бы Киев. Москва же не должна ни на что соглашаться, считает Константинов. Он назвал военную операцию на Украине завершающим аккордом Крымской весны.