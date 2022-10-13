Минобороны сообщило об освобождении из плена 20 военнослужащих России

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.RU

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, они будут доставлены в медучреждения ведомства для лечения и реабилитации.

В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих, — сказано в сообщении.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Все они были доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращавшихся на родину после нахождения в украинском плену. В кадре были показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следовавшем в сторону России.