Минобороны обвинило оппозицию в «новых волнах мобилизации» Минобороны РФ: никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации не планируется

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется, сообщили представители Минобороны РФ в рамках брифинга Национального центра управления обороной РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами. По их словам, появляющаяся у оппозиционных СМИ информация о новых наборах граждан на военную службу в рамках мобилизации не соответствует действительности, передает ТАСС. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.

Под воздействием публикуемой в оппозиционных Telegram-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится, — говорится в сообщении Минобороны России.

Представители силового ведомства призвали россиян не поддаваться панике и в случае возникновения вопросов обращаться на горячую линию ведомства.

5 марта Минобороны России открыло дополнительную телефонную горячую линию для получения информации по вопросам военной операции на Украине. До этого заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что горячая линия 122 получила почти полмиллиона звонков со всей страны, связанных с вопросами мобилизации.