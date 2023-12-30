Минобороны: Украина ударила по Белгороду ракетами с кассетными боеприпасами

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства для удара по жилым кварталам Белгорода, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть снарядов.

Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, кассетные части от сбитых ракет и несколько реактивных снарядов попали по улицам Белгорода. Представители военного ведомства добавили, что в случае прямого попадания «Ольхи» с кассетными боеприпасами последствия были бы более тяжелыми. По информации Минобороны, в ходе атаки погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ранее заявил, что обстрел Белгорода со стороны Украины является терактом, который Россия не оставит без ответа. По его словам, фракция окажет городу и жителям всю необходимую помощь.