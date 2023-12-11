Минобороны: США проводили опасные эксперименты над украинцами во время СВО

Фото: Sgt. Brandon White/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские специалисты проводили опасные эксперименты над украинцами во время спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит пресс-служба МО РФ, это получилось выяснить после обследования лабораторий в Рубежном, Северодонецке и Херсоне. Вашингтон, в частности, оценивал восприимчивость украинцев к зоонозным инфекциям.

Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах, — сообщил Кириллов.

Ранее в МО РФ сообщили, что Украина планирует осуществить провокацию против России с применением отравляющих веществ. По словам Кириллова, Киев привлек к сотрудничеству компанию «Релаб», которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров.

Как подчеркнул представитель Минобороны, Киев планирует провокацию в зоне действий наступающей группировки российских войск. Речь идет о применении боевых отравляющих веществ, которые по оказываемому эффекту аналогичны цианидам.