Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили самолет Су-27 украинских военно-воздушных сил, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, за сутки российские бойцы уничтожили 24 вражеских беспилотника, передает ТАСС.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее российское Минобороны сообщало, что средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. По данным ведомства, дроны самолетного типа были нейтрализованы в районе 07:00 мск.

До этого военное ведомство сообщало о попытках ВСУ атаковать объекты на территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. По данным военных, это произошло в ночь на 30 мая. Средства ПВО сбили восемь ракет над Азовским морем, еще восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В Стадникове пострадала местная жительница.