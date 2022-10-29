Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Фото: AFLO/Global Look Press

Российские военные уничтожили под Харьковом две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, бронетехнику, автомобили и склад вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинской армии в живой силе при этом составили 43 человека.

В районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что в Херсонской области, в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки сбиты в воздухе девять снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области и ЛНР.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США не намерены увеличивать поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним из-за ограниченных промышленных мощностей. В Пентагоне пояснили, что ВСУ за месяц тратят более половины объема ракет, выпускаемых производителем в течение года.