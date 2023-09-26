Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ в Telegram сообщило об очередной попытке Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку утром 26 сентября по объектам в Курской области. Средствами ПВО российские военные уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией региона, отметили в оборонном ведомстве.

26 сентября около 05:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — подчеркивается в сообщении.

Эта атака ВСУ стала третьей в течение суток. Минобороны ранее сообщило, что вечером 25 сентября в курском небе средствами ПВО были сбиты два беспилотника самолетного типа. Ближе к полуночи стало известно о новой украинской атаке. Также два вражеских дрона самолетного типа снова были уничтожены силами ПВО.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ попытались атаковать территорию соседней с Курской Белгородской области вечером 25 сентября. Вражеских беспилотных летательных аппаратов в этом случае было семь. Дежурные средства ПВО уничтожили все дроны в небе над регионом.