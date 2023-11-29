Минобороны сообщило об ударах «Калибрами» по военным объектам на Украине МО РФ: фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ четырьмя «Калибрами»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фрегат Черноморского флота РФ нанес удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что залп был дан четырьмя ракетами, он оказался успешным — все назначенные цели поражены.

Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры противника, — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. При этом надводные корабли патрулируют акваторию у Крымского полуострова, взаимодействуя с самолетами и вертолетами морской авиации. Кадры работы высокоточным оружием морского базирования одного из кораблей ЧФ по целям ВСУ показал Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота ликвидировал безэкипажный катер ВСУ. Надводный украинский аппарат был ликвидирован в Черном море огнем из штатного вооружения корабля.