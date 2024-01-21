ВС России взяли под контроль населенный пункт под Харьковом Минобороны: ВС РФ взяли населенный пункт Крахмальное в Харьковской области

Фото: МО РФ

Подразделения Западной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. При этом отражен ряд атак украинских войск с потерей противником свыше полусотни военнослужащих, отметили в ведомстве.

На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атаки подразделений ВСУ были отражены ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны (ДНР) и Коломыйчиха (ЛНР). Украинские войска потеряли до 55 солдат и два автомобиля.

В Минобороны также рассказали об отражении трех атак ВСУ на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника при этом составили до 80 человек, гаубица Д-20 и три автомобиля.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, погибли свыше 60 бойцов, в основном из Франции.