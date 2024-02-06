Минобороны сообщило о перехваченных дронах ВСУ под Белгородом МО России: средства ПВО перехватили ночью семь дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 февраля перехватили семь украинских БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дроны были самолетного типа, их целью было совершение теракта на территории страны.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф рассказал, что ракеты Storm Shadow, которые украинская армия получила от Великобритании, являются сложнейшей целью для работы противовоздушной обороны ВС России. По его словам, военнослужащим пришлось придумать некоторые хитрости для эффективной борьбы с этим оружием.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в 2024 году российские силы противовоздушной обороны в Крыму будет ждать тяжелая работа из-за планов ВСУ атаковать полуостров. Он не исключил, что Киев применит британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также морские дроны-камикадзе.