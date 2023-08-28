Минобороны сообщило об уничтожении летевшего к Москве беспилотника Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Люберецком районе Подмосковья

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны в ночь на 28 августа сбили над Люберецким районом Московской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, тем самым была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по территории России.

28 августа около 04:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации, — отмечается в сообщении Минобороны.

Об уничтоженном средствами ПВО в небе над Люберцами украинском беспилотнике ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, на месте работают экстренные службы региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило о другой атаке Украины на российскую территорию в ночь на 28 августа. Российские военные пресекли новую попытку Киева нанести удар по инфраструктуре РФ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Два дрона были сбиты в небе над Брянской областью, отметили в ведомстве.

В ночь на 27 августа ВСУ атаковали Курскую область. Дрон ВСУ был также ликвидирован силами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.