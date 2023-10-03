Минобороны сообщило о провальной попытке ВСУ ударить по Белгороду Минобороны: средства ПВО пресекли попытку ВСУ ударить по Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России, силами ПВО были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, снаряды и беспилотник были перехвачены вечером 3 октября.

Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. <...> Все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 октября сообщил об очередной попытке украинского дрона атаковать регион. Однако цель не была достигнута — беспилотник был нейтрализован системами российских ПВО над селом Головино. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 3 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.