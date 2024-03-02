Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Авдеевском направлении ВС России продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли в этом районе до 160 военнослужащих.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое ДНР, — говорится в сообщении МО РФ.

По информации Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ также потеряли на Авдеевском направлении пять бронемашин, в том числе одну боевую машину пехоты Bradley производства США. Кроме того, была уничтожена гаубица «Мста-Б». Общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях составили до 935 военнослужащих, согласно данным Минобороны.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь реактивных снарядов HIMARS и пять крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были уничтожены 107 украинских беспилотников.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские десантники заняли опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении и взяли в плен несколько украинских военнослужащих. По данным ведомства, ВС РФ забросали блиндажи противника гранатами, после чего завершили зачистку огнем из стрелкового оружия.