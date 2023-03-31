Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне СВО за сутки Минобороны: ВС РФ уничтожили около 440 украинских военных в зоне СВО за сутки

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины лишись около 440 бойцов за сутки по разным направлениям. На Донецком направлении убито 260 военнослужащих ВСУ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях погибло до 35 украинских солдат, на Купянском и Краснолиманском направлениях потери в живой силе Украины составили до 115 человек, на херсонском — порядка 30.

На Донецком направлении ... до 260 украинских военнослужащих и наемников. <...> На южно-донецком и Запорожском направлениях... до 35 украинских военнослужащих. <...> На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих. <...> на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, — говорится в сводке ведомства.

Согласно отчету военного ведомства, за сутки в ходе спецоперации были уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Акация», до 10 бронемашин ВСУ, несколько пикапов, более 20 автомобилей.

Вместе с тем, Вооруженные силы РФ за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, были также уничтожены три БПЛА вблизи населенных пунктов Маринское и Зеленый под Херсонской областью.

24 марта Минобороны сообщило, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился нескольких гаубиц, бронемашин и другой военной техники.