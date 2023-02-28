Минобороны сообщило о перевозке химвеществ на американских бронемашинах МО РФ: бронемашины США перевозили химвещества к линии боевого соприкосновения

Фото: Spc. Osvaldo Fuentes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной бронетранспортер семейства боевых машин «Страйкер»

Военная техника производства США перевозила грузы с опасными химическими веществами к линии боевого соприкосновения на Украине, сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых был помечены знаком химической опасности

Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надписью Би-Зет и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись «Си-Эс — РАЙОТ», три — «Си-Ар — РАЙОТ» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия, — сказал Кириллов.

Он добавил, что ночью 19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с шрапнельными боеприпасами, на которые также была нанесена специальная маркировка.

По информации Минобороны, одновременная поставка токсичных химикатов и средств защиты от них является свидетельством попытки провести провокации с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое входит в список запрещенных, согласно ст. 1 КЗХО.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром. По его словам, такое вооружение вызывает недомогание у российских военнослужащих.