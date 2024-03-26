Минобороны сообщило о перехвате двух дронов ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российскими силами противовоздушной обороны были перехвачены два беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, летательные аппараты перехватили над Белгородской областью.

Около 19:00 мск еще два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, в двух домах выбиты стекла. По его словам, на месте прилетов работали экстренные службы.

До этого Министерство обороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую область в ночь на 26 марта. По данным ведомства, противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire для ударов по объектам на территории РФ.

Также в МО РФ сообщили о попытке обстрела Белгородской области из РСЗО «Град». Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, в результате падения обломков никто не пострадал.