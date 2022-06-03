Минобороны сообщило о новых готовящихся Киевом провокациях Минобороны: Киев начал съёмки «духоподъёмных» видеосюжетов о действиях на Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский. Буча. Украина

Минобороны России сообщило в своём Telegram-канале о том, что киевский режим при финансовой поддержке Великобритании организовал съемки «духоподъёмных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий на фоне нынешних неудач. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах населённых пунктов.

В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на съёмочной площадке была создана реконструкция вымышленного боя украинских войск с российскими военнослужащими, роль которых исполнили члены местного подразделения территориальной обороны. При этом они появляются в кадре на украинских БТР и бронемашинах. Новые съемки видеосюжетов, по данным Минобороны, пройдут 5 и 6 июня.

Ранее сообщалось, что СКР проведёт расследование по сообщениям Минобороны России о провокациях украинских военных в Донбассе, направленных на дискредитацию ВС РФ. Стало известно, что украинские военные, переодетые в форму военнослужащих России и на бронетехнике со знаком «Z», обстреливали частные дома в Северске и Серебрянке, все эти «постановочные акты» снимались представителями зарубежных СМИ. Минобороны также обвинило украинских военных в физическом насилии по отношению к мирным гражданам и мародёрстве.