Минобороны сообщило о начале отправки призывников в войска

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Началась отправка военнослужащих срочной службы осенней призывной кампании со сборных пунктов в войска, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщает ТАСС, первые церемонии отправки новобранцев на военную службу по призыву состоялись сразу в нескольких регионах.

Так, около 150 новобранцев из Свердловской области отправлены на Дальний Восток, первые призывники-сахалинцы пополнят мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа. Также торжественная отправка в войсковые части состоялась в Хабаровске, 30 призывников из Мурманской области убыли в одну из войсковых частей Западного военного округа.

Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на четыре-пять месяцев, — сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции и осуществляется в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения на территории России. Призывники, срок службы которых истек, будут своевременно направлены к местам проживания.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывников могут направить служить в соседние с Украиной регионы. Речь идет о Курской, Белгородской областях или базирующемся в Севастополе Черноморском флоте. Отправлять срочников на службу в зону СВО не позволяет принятое по решению президента положение Минобороны. Однако закончившие срочную службу могут пойти служить по контракту, для чего им нужно прийти на пункт отбора и написать заявление. Но если такого желания у демобилизованного нет, то предлагать им это никто не будет, заверил депутат.