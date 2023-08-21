Минобороны сообщило о еще одном сбитом беспилотнике под Москвой МО РФ: ПВО сбила беспилотник в городском округе Истра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Подмосковье, сообщил Минобороны в своем Telegram-канале. Его засекли в Истринском районе. Ранее один из БПЛА был сбит в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что беспилотники были обнаружены дежурными системами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Аэропорты российской столицы возобновили работу в штатном режиме.

До этого стало известно, что неизвестный объект был обнаружен в небе над Звенигородом, расположенным в Московской области. Предполагалось, что речь шла о беспилотнике. Он был сбит системами ПВО. В целях обеспечения безопасности населения в аэропортах Москвы вводили план «Ковер».