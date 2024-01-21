Минобороны сообщило о двух сбитых ракетах ВСУ над Черным морем

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Силами российской противовоздушной обороны были уничтожены две ракеты Вооруженных сил Украины над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, Киев предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории России.

Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

18 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО армии России сбили 10 ракет, выпущенных украинскими вооруженными силами по региону. По его словам, одна местная жительница получила ранения в результате ракетной атаки. Ей диагностировали осколочное ранение правого коленного сустава.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников. Они были обнаружены на территории Московской и Ленинградской областей. Отмечается, что летательные аппараты были поражены 18 января примерно в 01:30 по московскому времени.