Минобороны сообщило о двух сбитых над Курской областью беспилотниках ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 сентября пытались атаковать территорию Курской области беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, оба БПЛА были сбиты в курском небе средствами ПВО.

25 сентября около 22:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области, — подчеркивается в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в регионе активизировались силы противовоздушной обороны России, и попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что беспилотники ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области. Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО. В результате налета на Белгородскую область беспилотников был поврежден автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего в небе над Грайворонским городским округом уничтожено семь БПЛА самолетного типа ВСУ. По предварительным данным, при атаке беспилотников никто не пострадал.