Минобороны: системы ПВО сбили крылатую ракету ВСУ у побережья Крыма

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российские системы ПВО сбили крылатую ракету над Черным морем у побережья Крыма, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что ее уничтожили в районе 11:30.

Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым, — говорится в сообщении.

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении системами ПВО украинских беспилотников в республике. Он уточнил, что дроны были сбиты на севере и западе полуострова. Глава региона призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

В ночь на понедельник, 28 августа, системы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что ВСУ планировали использовать их для нанесения ударов по объектам инфраструктуры.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российский флот и системы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины на подлете к Севастополю. По словам губернатора, девять БПЛА противника заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, два дрона сбиты системами ПВО.