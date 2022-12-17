Минобороны России: системы ПВО на Украине потратили ресурсы по ложным целям

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Размещенные на Украине системы противовоздушной обороны потратили значительный ресурс по ложным целям, запущенным Вооруженными силами России, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Благодаря этому российские военные обнаружили и уничтожили четыре украинских ЗРК С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях. Также, по словам Конашенкова, «из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО» была повреждена гражданская инфраструктура.

В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области, — сказал Конашенков.

Также на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские военные отбросили ВСУ, поразили их резервы — было уничтожено около 135 украинских солдат. Кроме того, на Донецком направление ВС России продолжили наступательные действия и заняли «выгодные рубежи и позиции», добавил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана.

Ранее Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили до ста наемников из США, Великобритании и Польши в районе Красного Лимана. По его словам, ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области и ликвидировали около 570 украинских военнослужащих.