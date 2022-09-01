Минобороны: Россия примет экспертов из МАГАТЭ, несмотря на провокации Киева

Фото: Andriy Andriyenko/AP/ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что российская сторона подтверждает готовность принять экспертов из Международного агентства по атомной энергии и обеспечить их полную безопасность, несмотря на провокации Киева, говорится в Telegram-канале ведомства. В министерстве подчеркнули, что Украина по-прежнему пытается сорвать приезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В ведомстве отметили, что, несмотря на сложность обстановки в районе станции, она остается под полным контролем.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, — говорится в сообщении.

Корреспондент РИА Новости опубликовал кадры с территории Запорожской АЭС, куда должны прибыть эксперты МАГАТЭ.

Специалисты ознакомятся с работой станции на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН. Делегацию МАГАТЭ возглавляет глава агентства Рафаэль Гросси. В состав экспертной группы также вошли специалисты из разных стран.

Ранее две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее ЗАЭС и предприняли попытку зaхвата ядерного объекта. Украинские военные также попытались сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации, отметили в Минобороны РФ.

В 07:00 мск российские военные потопили транспортные средства ВСУ в районе села Водяное, предотвратив высадку украинских солдат.