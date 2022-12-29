Минобороны: российские войска взяли новые рубежи на Донецком направлении

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Российские военные продолжают осуществлять наступательные действия на Донецком направлении и брать новые рубежи, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за сутки ВС РФ убили и ранили более 80 украинских военных, а также уничтожили 13 единиц военной техники на Донецком направлении.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей, — сказал Конашенков.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли удары по позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Всего погибли до 30 бойцов ВСУ, а также были ликвидированы две бронебойные машины и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Времевка в ДНР была уничтожена диверсионная группа украинских военных. ее численность не приводится.

27 декабря Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей. Удары наносились по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.