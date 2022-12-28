Минобороны: российские военные уничтожили 950 украинских РСЗО

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России с момента начала военной операции на Украине уничтожили 950 реактивных систем залпового огня ВСУ, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме этого были ликвидированы 399 зенитных ракетных комплексов и 7282 танка и других бронебойных машин. Сбитыми оказались 352 самолета, 192 вертолета и 2734 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, — сосчитал Конашенков.

Помимо этого ВС России уничтожили 3737 единиц артиллерии и минометов, а также 7792 военных автомобиля.

Ранее обозреватель Forbes Пол Иддон заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые власти Соединенных Штатов согласились отправить на Украину, не отличается высокой мобильностью. По его мнению, российские войска могут использовать этот минус американской системы. Кроме того, аналитик считает, что вряд ли ВСУ будут использовать Patriot для борьбы с беспилотниками, так как в большом количестве они могут «пробить средства ПВО».