Минобороны: российские военные сбили два украинских истребителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Авиация воздушно-космических сил России сбила украинский истребитель Миг-29 в районе поселка Червоный Запорожец Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала вражеский самолет Су-27 в воздушном пространстве над Порскалевкой Полтавской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины, — сообщили в министерстве.

Помимо этого, российские военные уничтожили 12 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка ДНР, Владимировка ЛНР, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.

Кроме того, российские войска перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS американского производства, а также ракеты украинских систем «Ольха» в районах Троицкое ЛНР, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области.

В районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет «HARM», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России отразили атаки украинской армии на нескольких направлениях. В частности, российские войска отбили атаки на Николаево-Криворожском, Краснолиманском и Купянском направлениях.