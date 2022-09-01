Минобороны: российские ПВО сбили две ракеты около Антоновского моста

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские противовоздушные средства сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства в районе Антоновского моста, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что под Андреевкой Вооруженные силы России уничтожили взвод гаубиц M777, а также восемь схронов с ракетными и артиллерийскими орудиями в ДНР и Днепропетровской области.

В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США, — сказано в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ сорвали наступление украинских бойцов на Харьковском направлении, потери украинской стороны составили не менее 50 человек. В министерстве уточнили, что по оставшимся военнослужащим киевского режима открыли огонь бойцы нацбатальона «Кракен», большинство погибли.

1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. Украинские военные также попытались сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.