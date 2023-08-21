Минобороны России заявило об уничтожении дрона ВСУ в Белгородской области

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Системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был сбит 21 августа в 14:30 по московскому времени. Действия Украины в министерстве охарактеризовали как попытку террористической атаки.

21 августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

Министерство обороны России также сообщило об уничтожении беспилотников противника в городском округе Истра Московской области. В ведомстве подчеркнули, что дроны были обнаружены дежурными системами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что Вооруженные силы Украины выпустили по территории Белгородской области свыше 40 снарядов за последние сутки. Также в селе Соломино российская армия сбила три беспилотника. В результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, разрушений нет.

Украинские войска также попытались атаковать территорию Калужской области, рассказал губернатор Владислав Шапша. По его словам, для этого ВСУ использовали беспилотник. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.