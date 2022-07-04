Минобороны России запустило центр регистрации ядерных взрывов на планете В центре регистрации ядерных взрывов Минобороны заступили на круглосуточное дежурство

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Минобороны России запустило центр регистрации ядерных взрывов. Он будет круглосуточно фиксировать данные об инцидентах на планете, передает «Интерфакс».

С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что одной из основных задач учреждения станет регистрация ядерных взрывов в различных геосферах на планете и «идентификация источников геофизических возмущений техногенного характера». Для этого, согласно сообщению, будут использоваться современные алгоритмы анализа информации.

Центр открылся 1 июня в составе Службы специального контроля, входящей в 12-й главк Министерства обороны РФ. На круглосуточное дежурство он заступил 1 июля.

В конце июня лидеры G7 обеспокоились планами РФ по передаче Белоруссии «Искандеров», способных нести ядерные боеголовки. Политики призвали Россию вести себя «ответственно и проявлять сдержанность», пообещав, что использование оружия повлечет суровые последствия.