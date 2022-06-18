Минобороны России: ВСУ заминировали детский сад в Краматорске В Минобороны раскрыли данные о размещении ВСУ тяжелого вооружения в детсадах и школах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Минобороны РФ рассказало, как военнослужащие ВСУ и националисты из украинских формирований размещают тяжелое вооружение на объектах гражданской инфраструктуры. При этом минируются школы и детсады, как, например, в Краматорске, отметило ведомство в Telegram.

Так, националисты в Краматорске заняли территорию детского сада № 93, где оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом подходы к зданию они заминировали, но не рассказали об этом местному населению.

В Никополе подразделения ВСУ и территориальной обороны разместились в школе на улице Шевченко. Националисты установили военную технику и артиллерию в непосредственной близости от учебного заведения.

Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права, — считают в военном ведомстве России.

В Минобороны добавили, что в мире до сих пор оставляют без внимания преступления киевского режима.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы готовят видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрела ВС РФ частных домах и оставшихся без крова местных жителях в Николаеве, сообщило Минобороны России. В постановочных съёмках примут участие более 40 актёров, все участники получили вознаграждение по $25.