Минобороны России: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Энергодар

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украинская армия за сутки нанесла шесть ракетных ударов по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в общей сложности артиллеристы ВСУ выпустили 27 снарядов по территории города. Обстрел происходил из населенного пункта Марганец. В результате ударов была повреждена линия электропередачи и Энергодар остался без электричества.

В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества, — сказал Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, ответный огонь российской артиллерии подавил огневые средства врага.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 270 солдат ВСУ на Николаев-Криворожском направлении при попытке наступления со стороны украинской армии. В министерстве уточнили, что в течение суток российские военнослужащие вывели из строя три танка, четыре БМП и семь других бронемашин, в том числе два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.