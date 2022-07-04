Минобороны России: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские войска на всех направлениях несут значительные потери, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, Киев после очередного успешного наступления Вооруженных сил РФ потерял управление некоторыми отступающими подразделениями. Речь идет о 10-й штурмовой, а также 72-й и 115-й механизированных бригадах ВСУ.

В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны, — сообщил Конашенков.

Он добавил, что за последние сутки высокоточное оружие ВСК уничтожило два пункта временной дисклокации ВСУ на территории Харькова. Там находились порядка 200 украинских военных и до 19 единиц техники.

Как отметил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка в ДНР. Кроме того, российские войска за сутки сбили семь украинских беспилотников и перехватили 11 снарядов РСЗО «Ураган» в ДНР и ЛНР.

Ранее в Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом в результате ракетного обстрела. В военном ведомстве отметили, что удар был нанесен по северной окраине города. Представители министерства добавили, что российские войска также уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 15 единиц вражеской бронетехники под Харьковом.