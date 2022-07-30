Минобороны России: ВСУ насильно удерживают граждан Артемовска в педучилище

Фото: МО Украины

В населенном пункте Артемовск Донецкой Народной Республики военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в здании педучилища, заявили представители Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Они добавили, что в помещениях учреждения насильно удерживаются местные жители для «обеспечения безопасности».

В педагогическом училище (ул. Благовещенская) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия, а в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов, — гласит заявление штаба.

Кроме того, в Северске Донецкой Народной Республики украинские солдаты оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов на территории жилых домов, не проведя при этом эвакуацию жителей.

В штабе также указали, что украинские вооруженные формирования в Харькове заминировали территорию машиностроительного колледжа и не уведомили об этом население, до этого разместив там РСЗО и артиллерию. В Измаиле Одесской области подразделения территориальной обороны Украины расположились в агротехническом колледже, отметили представители Минобороны РФ.

Накануне Межведомственный координационный штаб сообщил, что вооруженные формирования Украины заминировали автомобильный мост через реку Соленая в Новопавловке Днепропетровской области с целью его дальнейшего подрыва и последующего обвинения Вооруженных сил России и ДНР в якобы неизбирательных атаках. В ведомстве напомнили, что союзные силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.