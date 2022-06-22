Минобороны России: Киев эвакуировал иностранных наемников из Донбасса

Фото: Александр Река/ТАСС

В Министерстве обороны России рассказали о том, что минувшей ночью украинское командование в экстренном порядке эвакуировало иностранных наемников из Донбасса. По сведениям ведомства, там находились граждане США и Великобритании, некоторые были ранены, некоторые уже убиты.

Эвакуация была проведена потому, что появилась угроза разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. Руководство украинских войск приняло решение среди ночи перевезти американских и британских наемников, чтобы они не попали к российским военным.

Все произошло на территории Донецкой Народной Республики, неподалеку от Николаевки. Сообщается, что эвакуированы были до 30 раненых и восемь убитых иностранцев.

Ранее Министерство обороны России показало работу тактических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» во время специальной операции на Украине. В ведомстве отметили, что ракеты, выпущенные из этих ЗРК, могут буквально за несколько секунд преодолеть расстояние в два десятка километров.