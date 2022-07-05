Минобороны России: ВКС уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российские ВКС смогли уничтожить порядка 150 украинских военных и 12 единиц техники 93-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что за последние сутки высокоточным оружием удалось поразить два пункта управления украинских Вооруженных сил, которые находились под Звановкой и Ивано-Дарьевкой в Донецкой Народной Республике.

В городе Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Удалось также поразить четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе Горловки в ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» возле населенного пункта Кирово Херсонской области.

В ведомстве добавили, что в воздухе были сбиты ракеты «Точка-У» в ЛНР и под Херсоном, снаряды РСЗО под Харьковом, три украинских беспилотника и самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в якобы неизбирательных ударах. Генерал-полковник добавил, что Киев продолжает действовать по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ.