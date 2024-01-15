Минобороны России: США экспериментируют над вирусом натуральной оспы

Американские военные специалисты экспериментируют над штаммами натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной Ассамблеи здравоохранения, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве опасаются роста числа исследований патогенных для человека ортопоксвирусов в США.

Несмотря на запрет Всемирной Ассамблеи здравоохранения, сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, — утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности. Такие работы, предупреждает Кириллов, способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба.

Он также отметил, что в мире меняется мнение о биологических программах США из-за полученных в ходе военной операции на Украине данных. «Системное расширение военно-биологической деятельности» Кириллов назвал угрозой для России и других стран, которые в Штатах считают потенциальными противниками.

До этого генерал обвинял американских специалистов в опасных экспериментах над украинцами, а СБУ в намерении устроить «антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ». Солидарен с военным секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев: по его данным, США проводят эксперименты с использованием материалов представителей славянских народов.