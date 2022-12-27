Минобороны России сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей. По сообщению Министерства обороны, удары наносились по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка, передает ведомство.

Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольгинка и Гусельское в ДНР, возле села Переможное в Запорожской области.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении и заняли новые рубежи.

25 декабря Конашенков сообщил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.